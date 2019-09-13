Пушков оценил слова Зеленского об опасности "Северного потока — 2"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который назвал трубопровод «Северный поток-2» угрозой.

Накануне Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте заявил, что «Северный поток-2» является для Европы «угрозой».

На своей странице в Twitter Пушков отметил, что Зеленский считает газопровод угрозой, но идущий через Украину газ для Европы «угрожающим» не считает, а даже наоборот - «сражается» за транзит. По мнению сенатора, в этих действиях нет логики.

Также Пушков отметил, что президенту Украины следовало бы прямо сказать, что Киев опасается потерять источник средств при прекращении транзита российского газа. Сенатор уверен, что в этом и заключается «угроза», о которой говорит Зеленский.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья РФ до ФРГ.