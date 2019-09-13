Минфин РФ прогнозирует снижение тарифов после реформы ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО для ля безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может упасть в три-четыре раза. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

По словам замглавы Минфина РФ, речь идет об автолюбителях, которые соблюдают правила ПДД, не создают угрозы для других участников движения, а также не попадают в аварии.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев предположил, что для человека, который моложе 50 лет, живет в ЦФО, имеет тридцатилетний водительский стаж, ни разу не попадал в ДТП (при условии, если установлен тахограф), цена полиса может стоить 2,5 тысячи рублей. При этом самый дорогой обойдется в 15-16 тысяч рублей.

В июле правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о либерализации ОСАГО. Его планируют рассмотреть в первом чтении в сентябре.