Япония заявила протест КНДР из-за военного катера в своей экономической зоне

Япония выразила КНДР протест в связи с инцидентом вокруг обнаружения северокорейского военного катера в исключительной экономической зоне в Японском море. Об этом заявил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

В конце августа в исключительной экономической зоне Японии было найдено грузовое судно и скоростной катер. Катер приблизился к патрульному кораблю японской службы безопасности на море и находившийся на судне человек в камуфляжной форме стал угрожать оружием японским пограничникам.

Суги заявил, что Токио считает, что высока вероятность того, что эти суда принадлежат Северной Корее. По каналам посольства в Пекине был заявлен решительный протест.

Согласно данным службы безопасности на море, которая выполняет функции погранслужбы, 23 августа в мелководной зоне зоне Ямамотай в Японском море было обнаружено северокорейское грузовое судно под северокорейским флагом и скоростной катер.

Оба судна вскоре покинули исключительную экономическую зону, однако на следующий день вновь были обнаружены патрульным кораблем службы безопасности на море. Во второй раз над катером был флаг ВМФ Северной Кореи, а на борту были замечены три человека в камуфляже. Один из них направил на японское судно автомат, другой снимал на камеру.

Служба безопасности на море Японии считает, что инцидент связан с незаконным ловом кальмаров.