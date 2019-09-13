Сноуден назвал условия, при которых он бы вернулся в США

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что вернулся в США, чтобы предстать перед справедливым и объективным судом. Об этом он рассказал в интервью радиостанции National Public Radio.

Сноуден заявил, что хотел бы иметь возможность рассказать присяжным, почему он предоставил журналистам секретную информацию. По его словам, присяжные также должны иметь доступ к засекреченным материалам, которые он огласил, чтобы оценить правильность его поступка.

Экс-сотрудник АНБ подчеркнул, что без этого справедливого разбирательства быть не может. Сноуден отметил, что возвращаться в США только для того, чтобы выслушать приговор - это плохой пример для тех, кто может находиться в похожей ситуации.

«Никто не становится информатором, потому что хочет этого. Никто не становится информатором, потому что их ждет счастливый конец», - заявил Сноуден.

Также в ходе телефонного интервью он заявил, что не выбирал жить в России. Он напомнил, что просил убежища у 27 стран, но те побоялись ответных мер со стороны США, в отличие от РФ. Сноуден отметил, что когда он приехал в Россию, спецслужбы РФ предлагали ему сотрудничать, но он отказался. Он подчеркнул, что заранее лишил себя доступа к секретным данным, потому что не знал, что случится дальше.

Экс-сотрудник АНБ отметил, что если бы он сотрудничал с российской разведкой, то вместо проведенных в аэропорту 40 дней он бы покинул его в первый же день на лимузине, он жил бы во дворе, а на Красной площади проходили бы парады в его честь. Также он подчеркнул, что подтверждением того, что он не работает с российскими спецслужбами, является его критика российских властей.