США намерены направить в Сирию 150 военных

Минобороны США рассматривают возможность направить на северо-восток Сирии 150 военнослужащих для осуществления совместного с ВС Турции наземного патрулирования. Об этом пишет New York Times.

Газета полагает, что данный шаг со стороны Пентагона может временно приостановит действие указа президента США Дональда Трампа, который в декабре 2018 года распорядился начать вывод войск США с территории Сирии. Издание указывает, что данное решение можно расценить как попытку Белого дома снизить напряженность в отношениях с Анкарой, которая недовольна поддержкой Вашингтоном сирийских курдов.

В четверг Центральное командование Вооруженных сил США по итогам встречи высокопоставленных турецких и американских военных сообщило, что наземное патрулирование создаваемой на северо-востоке Сирии зоны безопасности поможет предотвратить возрождение в регионе ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).