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4:41   13 Сентября 2019
Весь мир

Группа экспертов из Японии отправится на Кунашир

Группа экспертов из Японии отправится на Кунашир

Японские эксперты в пятницу отправятся из порта Немуро на курильский остров Кунашир. Об этом сообщил РИА «Новости» и.о. генконсула Японии на Сахалине Ясухико Симидзу.

Собеседник агентства сообщил, что группа экспертов отправится с Хоккайдо на Кунашир. Делегация прибудет на Курилы на теплоходе «Этопирика».

Симидзу сообщил, что стороны обсудят в ходе визита вопросы обращения с отходами, а также проведут ряд консультационных встреч.

В конце минувшего месяца группа чиновников из администрации Сахалинской области и бизнесменов острова Кунашир посетила в Японии мусороперерабатывающие объекты для реализации направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах.

Поездки представителей правительства и бизнеса Японии на Курилы осуществлялись в 2017 и 2018 году. Целью поездки было изучение конкретных перспектив на месте.

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Автор: Олег Королев
#япония #курильские острова #кунашир

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