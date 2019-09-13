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Уровень воды в реке в Комсомольске-на-Амуре понизился впервые за полтора месяца

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4:13   13 Сентября 2019
Россия

Уровень воды в реке в Комсомольске-на-Амуре понизился впервые за полтора месяца

Уровень воды в реке в Комсомольске-на-Амуре понизился впервые за полтора месяца

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре впервые за полтора месяца снизился, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Ранее сообщалось, что в четверг утром паводок в городе достиг пика - уровень воды достиг 829 сантиметров. При этом для города опасным считается уровень 650 сантиметров.

Отмечается: что за сутки на Амуре отмечено снижение на четыре сантиметра - до 825 сантиметров. От воды освободились около 30 частных домов. При этом в зоне подтопления остаются 420 частных домов, 992 приусадебных участка, подвалы 454 многоквартирных домов. В пунктах временного размещения находятся 42 человека.

несмотря на снижение уровня Амура в городе продолжаются работы по укреплению дамб, поднятию уровня тротуаров в подтопленных территориях, укреплению опор газопровода. Также в городе введено профилактическое гиперхлорирование водопроводной воды.

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Автор: Олег Королев
#паводок #амур #комсомольск-на-амуре

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