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Посол США Хантсман рассказал о том, чего ему будет не хватать после отъезда из России

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3:43   13 Сентября 2019
Весь мир

Посол США Хантсман рассказал о том, чего ему будет не хватать после отъезда из России

Посол США Хантсман рассказал о том, чего ему будет не хватать после отъезда из России

Американский посол Джон Хантсман рассказал, что будет скучать по атмосфере Спасо-Хаус и приобретенным в России друзьям. В четверг в посольстве США прошел последний в ходе его пребывания концерт.

Выступая на вечере, Хантсман рассказал, что будет скучать по концертам, по атмосфере, по Спасо-Хаусу (резиденция посла США) и по друзьям-россиянам, друзьям-дипломатам и друзьям-послам, с кем ему выпала честь работать. Хантсман также поблагодарил сотрудников посольства США, которые помогали ему выполнять «стабилизировать отношения с Россией». «Благодаря вам мы называли Спасо-Хаус нашим домом», -отметил он.

На вечере выступали музыканты из российского джаз-фьюжн трио Романа Мирошниченко, а также американский кантри-блюз исполнитель Тим Истон. Хантсман с юмором отметил, что если бы Москва и Вашингтон работали как они, то проблем бы не было бы.

Хантсман известен своей любовью к прогрессив року. Так, в молодости он был клавишником в рок-группе.

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Автор: Олег Королев
#хантсман #посольство сша в рф

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