Помпео не будет советником по нацбезопасности, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен советником по нацбезопасности после увольнения Джона Болтона.
По словам Трампа, Помпео понравилась идея о том, чтобы на посту советника был не он, а кто-то другой. При этом американский лидер не пояснил, шла ли речь о возможности перехода Помпео или о совмещении должностей.
Трамп отметил, что есть еще 15 кандидатов на эту должность. По его словам, каждый из них хочет быть на ней.
Накануне Трамп уволил Болтона и заявил, что назначит его преемника на следующей неделе.
Ранее Трамп заявил, что его идеи относительно действий против Венесуэлы и Кубы были жестче, чем предложения Болтона. Также он заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним.
Отставка Болтона произошла на фоне заявлений США о возможной встрече Трампа и иранского президента Хасана Роухани.