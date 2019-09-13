Трамп не исключил повторной встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца года.

На вопрос журналистов о том, когда эта встреча может случится, Трамп заявил, что это произойдет в «какой-то момент».

Американский лидер подчеркнул, что представители Пхеньяна намерена встретиться. По его словам, это должно случиться.

Трамп встретился с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапруе и Ханое. Также он встретился с ним на демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР.

В среду представитель госдепа Морган Ортагус в рамках брифинга для журналистов заявила, что у США пока нет встреч с северокорейской стороной, о которых можно было бы объявлять.

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая.