Экс-министр здравоохранения Украины заподозрила у Зеленского раздвоение личности

Бывшая и.о. обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у украинского президента Владимира Зеленсного есть раздвоение личности.

Она отметила, что не встречалась с Зеленским или членами его команды между двумя турами выборов. По мнению Супрун, украинцы «имеют дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом». (героем романа Р. Стивенсона, переживающего раздвоение личности: «хорошей» днем и «плохой» ночью. - прим. ред).

Отвечая на вопрос об изменении риторики Зеленского в ее адрес до и после президентских выборов, она отметила, что ей кажется, будто украинский лидер играет разные роли.

Супрун была уволена из Минздрава Украины 4 сентября. Ее отставки добивались в Верховной раде, считая ее деятельность неэффективной. В феврале суд временно запрещал ей исполнять обязанности министра на время судебного разбирательства по иску, в котором она обвинялась в некомпетентности.