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Лавров рассказал о важности мирного договора между Японией и Россией

Лавров рассказал о важности мирного договора между Японией и Россией

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Лавров заявил об окончании войны в Сирии и начале процесса восстановления страны
2:23   13 Сентября 2019
Весь мир

Лавров рассказал о важности мирного договора между Японией и Россией

Лавров рассказал о важности мирного договора между Японией и Россией

Мирный договор между РФ и Японией должен отразить текущий уровень отношений двух стран и ориентиры их развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Труд» он сообщил, что считает необходимым заключить не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, демонстрирующий текущий уровень отношений и ориентиры их дальнейшего развития.

Глава МИД РФ заявил, что речь идет о том, чтобы поставить взаимодействие Москвы и Токио на качественно новую основу для комплексного и долгосрочного продвижения сотрудничества, что позволит создать условия для урегулирования сложных двусторонних проблем.

Лавров отметил, что стороны готовы к продвижению совместной кропотливой работы с целью вывода отношений на качественно новый уровень. По его словам, Москва неизменно исходит из того, что возможное решение должно быть принято и поддержано народами обеих стран.

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Автор: Олег Королев
#россия #япония #лавров

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