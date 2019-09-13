Лавров рассказал о важности мирного договора между Японией и Россией

Мирный договор между РФ и Японией должен отразить текущий уровень отношений двух стран и ориентиры их развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Труд» он сообщил, что считает необходимым заключить не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, демонстрирующий текущий уровень отношений и ориентиры их дальнейшего развития.

Глава МИД РФ заявил, что речь идет о том, чтобы поставить взаимодействие Москвы и Токио на качественно новую основу для комплексного и долгосрочного продвижения сотрудничества, что позволит создать условия для урегулирования сложных двусторонних проблем.

Лавров отметил, что стороны готовы к продвижению совместной кропотливой работы с целью вывода отношений на качественно новый уровень. По его словам, Москва неизменно исходит из того, что возможное решение должно быть принято и поддержано народами обеих стран.