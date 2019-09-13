Лавров заявил об окончании войны в Сирии и начале процесса восстановления страны

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» рассказал о постепенном восстановлении Сирии после окончания военных действий.

Он заявил, что война в Сирии действительно закончилась, и страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. При этом Лавров отметил, что отдельные очаги напряженности остается на территориях, неподконтрольных официальному Дамаску - в частности, на восточном береге Евфрата и Идлиба.

Лавров заявил, что в данных условиях на первый план выходят задачи гуманитарной помощи Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса, целью которого станет достижение долгосрочной и надежной стабилизации в САР, а также в Ближневосточном регионе в целом.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что оппозиция в Сирии играет важную роль в процессе урегулирования. Лавров подчеркнул, что она должна войти в состав формируемого Конституционного комитета САР.