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 Лавров заявил об окончании войны в Сирии и начале процесса восстановления страны

Лавров заявил об окончании войны в Сирии и начале процесса восстановления страны
2:05   13 Сентября 2019
Весь мир

Лавров заявил об окончании войны в Сирии и начале процесса восстановления страны

Лавров заявил об окончании войны в Сирии и начале процесса восстановления страны

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» рассказал о постепенном восстановлении Сирии после окончания военных действий.

Он заявил, что война в Сирии действительно закончилась, и страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. При этом Лавров отметил, что отдельные очаги напряженности остается на территориях, неподконтрольных официальному Дамаску - в частности, на восточном береге Евфрата и Идлиба.

Лавров заявил, что в данных условиях на первый план выходят задачи гуманитарной помощи Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса, целью которого станет достижение долгосрочной и надежной стабилизации в САР, а также в Ближневосточном регионе в целом.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что оппозиция в Сирии играет важную роль в процессе урегулирования. Лавров подчеркнул, что она должна войти в состав формируемого Конституционного комитета САР.

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Автор: Олег Королев
#сирия #лавров

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