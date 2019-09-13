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1:49   13 Сентября 2019
Весь мир

Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем

Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме.

При этом американский лиденр подчеркнул, что ему хотелось бы добиться полной сделки.

Трамп заявил, что рассмотрит те временные договоренности, которые могли бы поспособствовать снятию взаимных ввозных пошлин и разрядить обстановку в китайско-американской «торговой войне».

Ожидается, что в конце сентября стороны проведут очередной раунд торговых переговоров.

В четверг президент Трамп заявил, что США отложат введение новых торговых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 по 15 октября по просьбе Китая. Отмечается, что это станет «жестом доброй воли» в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики.

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Автор: Олег Королев
#китай #трамп

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