Третьим силам не удастся «вбить клин» в отношения России и Китая, заявил Лавров

Взаимодействие РФ и КНР настолько плотное, что третьи силы не смогут рассорить Москву и Пекин. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, между сторонами уже давно установились конструктивные, доверительные, товарищеские отношения, что позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед ведомствами задачи. Лавров отметил, что РФ находится «в самом тесном контакте» с КНР.

Глава МИД РФ напомнил, что за прошлый год встречался с министром иностранных дел КНР Ван И шесть раз, тогда как в 2019 году между ними состоялись четыре беседы. Кроме того, на основе ежегодных планов успешно функционирует механизм двусторонних консультаций, в год проводятся с 40-50 встреч с огромным числом тем.

«Ткань двустороннего взаимодействия столь плотная, что третьим силам просто некуда "вбивать клин"», - заявил он.

Также Лавров напомнил, что в июне в Москве главы России и Китая констатировали переход российско-китайских отношений на новый уровень.