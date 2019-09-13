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 Руководство Израиля приглашено в Москву на празднование Дня Победы, сообщил Лавров

Руководство Израиля приглашено в Москву на празднование Дня Победы, сообщил Лавров
0:58   13 Сентября 2019
Весь мир

Руководство Израиля приглашено в Москву на празднование Дня Победы, сообщил Лавров

Руководство Израиля приглашено в Москву на празднование Дня Победы, сообщил Лавров

Россия ждет израильское руководство на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров президента РФ и Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху Лавров сообщил, что Москва ждет руководителей Израиля на мероприятии по случаю 75-летния Победы в ВОВ, которое пройдет на Красной площади 9 мая.

Глава МИД РФ отметил, что руководство Израиля подтверждает свою приверженность всем тем мероприятиям, которые призваны увековечить память героев.

В июле Путин в телефонной беседе пригласил Нетаньяху нанести визит в Москву в будущем году, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы.

Ранее президент РФ отмечал, что в российской столице идет серьезная подготовка к мероприятию, планируется масштабная программа.

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Автор: Олег Королев
#лавров #израиль #75-летие победы

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