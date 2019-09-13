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0:43   13 Сентября 2019
Весь мир

Сирийские ВВС нанесли удары по стратегически важным объектам террористов в Идлибе

Сирийские ВВС нанесли удары по стратегически важным объектам террористов в Идлибе

Сирийские ВВС нанесли авиаудары по объектам боевиков на западе провинции Идлиб.

В числе целей, которые сирийские пилоты поразили, была база беспилотников «Исламской партии Туркестана» (организация запрещена в РФ). База находилась в городке Аль-Шугур, неподалеку от города Джиср-эш-Шугур.

Отмечается, что беспилотники террористов с этой базы использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим. Дроны были начинены взрывчаткой.

Также ВВС Сирии наносили удары по позициям объединения боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» - террористический альянс, находящийся под руководством «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ). В частности, были атакованы позиции боевиков в городах Дар-эль-Кабира, Кафр-Набл, Хазарин, Кафр-Рома, Кафр-Набл, а также ряд мест в районе Идлиба Джабаль-эль-Арбаин.

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Автор: Олег Королев
#идлиб #ввс сирии

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