Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Сирии, заявил Лавров

Российский президент Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В частности, Нетаньяху подробно изложил озабоченность по поводу угроз безопасности Израиля. Однако страны согласились, что необходимо обеспечивать уважение территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Лавров заявил, что сторонами была подчеркнута полная контрпродуктивность тех санкций, которые США и страны Европы ввели против законного правительства САР. По мнению министра, российская сторона нашла у израильских коллег в этих вопросах понимание. Также он отметил, что страны продолжат вести диалог на военном уровне, который на сейчас хорошо развивается.

Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху прошла в четверг, в сочинской резиденции российского президента «Бочаров ручей». Длительность встречи составляла около трех часов.