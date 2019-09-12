Госдеп сообщил, что США пока не планируют встреч с КНДР

Представитель Государственного департамента США Морган Ортагус, выступая в четверг на брифинге для журналистов, сообщила, что на данный момент нет каких-либо встреч между американской и северокорейской сторонами, о которых она могла бы объявить.

При этом Ортагус добавила, что США призывают Северную Корею отказаться от дальнейших пусков ракет и вернуться к переговорам.

«У нас нет встреч с Северной Кореей, о которых мы могли бы сообщить вам. Мы, и, как хотелось бы подчеркнуть, все международное сообщество, хотели бы отметить, что провокации, такие как запуски ракет, не являются хорошим шагом для переговоров. Мы призываем Северную Корею вернуться за стол переговоров», - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, в минувший вторник мировые СМИ сообщили, что утром из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в направлении Японского моря было выпущено два снаряда или ракеты. В тот же день Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на полигоне в ходе тестового пуска сверхгабаритной системы залпового огня.