Земан заявил, что решение перенести памятник маршалу Коневу – это позор для Чехии

Президент Чехии Милош Земан резко раскритиковал решение муниципальных властей одного из районов Праги переместить расположенный на их территории памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Свое мнение на этот счет чешский лидер высказал в интервью телеканалу Barrandov.

«Это позор для нас, - подчеркнул Земан, - Конев – символ (советских) воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч».

При этом президент страны добавил, что Ондржей Коларж – староста района Прага-6, на территории которого расположен монумент, стал инициатором перемещения памятника.

«Староста Праги-6, как бы выразиться более вежливо, является человеком, у которого отсутствует стабильность во взглядах», - отметил Земан.

В заключение он напомнил, что монумент можно было бы переставить на какой-либо из объектов Вооруженных сил Чехии, которые находятся в том же районе Прага-6 – это, по словам Земана, стало бы достойным решением ситуации вокруг памятника маршалу Советского Союза, освобождавшего Прагу о немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.