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22:24   12 Сентября 2019
Россия

Бузова и Тарасов выставили на продажу свое семейное гнездышко

Бузова и Тарасов выставили на продажу свое семейное гнездышко

Телеведущая Ольга Бузова и ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов продают дом, в котором они жили.

Трехэтажный особняк расположен всего в двух минутах от метро Прошкино и в семи километрах от Калужского шоссе. В объявлении на продажу дом гордо именуется «ультрасовременным» и цена за него назначена астрономическая – 250 миллионов рублей.

Как сообщает в четверг вечером телеканал «360», несмотря на то, что простым людям практически невозможно попасть внутрь дома, журналистам это удалось и они рассказали, за что Бузова и Тарасов пытаются получить сумму, равную той, что была выделена на ликвидацию последствий паводка в Хабаровском крае.

Представитель Тарасова рассказала о доме:

«Построили (дом) лет 5 назад. Привели в порядок, сняли плитку, переутеплили. Отделали как нравится. Он был в другом состоянии».

Однако и сейчас придомовая территория не доделана, местами выложена брусчаткой, местами – бетонными плитами, а где-то так и остались песок и земля. Виды из окон – на заборы соседей и проезжую часть.

В доме имеется спортзал, правда без тренажеров, личный кабинет футболиста и комната, из которой Бузова вела свои прямые эфиры, там же она с мужем смотрела телевизор. Почти вся мебель в доме упакована и готова к переезду на новое жилье, так что в 250 миллионов пара оценила практически голые станы.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #дом #общество #продажа #тарасов #бузова

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