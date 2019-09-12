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Встреча Трампа и Зеленского может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Встреча Трампа и Зеленского может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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21:50   12 Сентября 2019
Весь мир

Встреча Трампа и Зеленского может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Встреча Трампа и Зеленского может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в конце сентября текущего года на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом в четверг заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, отметив, что точная дата на данный момент не определена.

«Следующий шаг - это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает», - заявил Тейлор.

Встреча Трампа и Зеленского может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Ранее о визите Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН, назначенном на 23 сентября, журналистам рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он же добавил, что на конец сентября запланирован и визит президента Зеленского в Вашингтон для встречи с американским правительством и главой Белого дома. При этом Пристайко добавил, что точная дата встречи Зеленского и Трампа пока не назначена.

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Автор: Александр Люблинский
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