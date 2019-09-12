Встреча Трампа и Зеленского может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в конце сентября текущего года на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом в четверг заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, отметив, что точная дата на данный момент не определена.

«Следующий шаг - это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает», - заявил Тейлор.

Ранее о визите Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН, назначенном на 23 сентября, журналистам рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он же добавил, что на конец сентября запланирован и визит президента Зеленского в Вашингтон для встречи с американским правительством и главой Белого дома. При этом Пристайко добавил, что точная дата встречи Зеленского и Трампа пока не назначена.