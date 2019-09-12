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21:34   12 Сентября 2019
Россия

Путин отметил высокий уровень военного взаимодействия России и Израиля

Путин отметил высокий уровень военного взаимодействия России и Израиля

Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Сочи отметил, что взаимодействие России и Израиля в военной области находится на высоком уровне.

«Благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, и по линии военного сотрудничества, - заявил российский лидер, добавив при этом: - Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».

Также Путин отметил, что Нетаньяху перед встречей с ним успел провести обстоятельную беседу с главой Минобороны РФ Сереем Шойгу, добавив, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить «все, что касается этой сферы».

В ответ израильский премьер-министр также отметил, как важно поддерживать военное сотрудничество между Россией и Еврейским государством.

«Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона», - подчеркнул он.

При этом Нетаньяху добавил, что Иран наращивает попытки использовать сирийскую территорию для размещения ракет, которыми затем сможет угрожать Израилю, указав также, что израильская сторона не готова мириться с подобной угрозой.

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Автор: Александр Люблинский
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