«Проект» цээрушника Баданина стал новым инструментом для вмешательства в дела РФ

Основатель медиа «Проект» Роман Баданин был завербован американскими спецслужбами, выяснили журналисты Федерального агентства новостей в собственном расследовании.

Американские спецслужбы завербовали Баданина для публикации «расследований», выгодных для структур США. Так Вашингтон пытается повлиять на внутриполитическую обстановку в России, используя журналистов, готовых получать крупные суммы денег от Штатов.

Таким журналистом стал Баданин, известный публикацией откровенной лжи. Именно из-за этого он ушел с должности в издании «Дождь» — следствие обвиняло журналиста в клевете. Впрочем, со скандалами Роман уходил и из своих предыдущих редакций: он работал в «Газета.ru», «Forbes», «Интерфакс» и РБК.

Спецслужбы США и их информационное «оружие» из Стэнфорда

Именно в РБК Баданин знакомится с журналисткой Елизаветой Осетинской, которая раньше своего коллеги уехала в США на обучение в Стэнфорд по отработанной схеме вербовщиков. Журналистка получила стипендию Джона Найта в 85 тысяч долларов, оплаченное обучение и проживание.

Стоит отметить, что именитый американский университет был замешан в ряде скандалов из-за прямых связей руководства Стэнфорда со спецслужбами. Военно-морской флот США активно финансировал знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент — весьма сомнительный с этической точки зрения. Тайно спонсировало и ЦРУ исследования по влиянию наркотика ЛСД на человеческий мозг, проводимые в стенах университета.

Вернувшись в Россию, Осетинская создает свое издание The Bell, финансируемое на деньги из США. Баданин был также завербован американскими спецслужбами, фактически в точности повторив путь Осетинской. Вероятно, журналистка порекомендовала американским кураторам своего экс-коллегу, который показался им отличной кандидатурой для создания в РФ конвейера фейковых «расследований». После этого Баданин уезжает в США по той же программе, что и Осетинская.

Жизнь после американской вербовки

Вернувшись в Россию, Баданин организовал медиа «Проект», чтобы публиковать «псевдорасследования» в сугубо выгодном для США ключе – с целью раскачивания обстановки в РФ. «Проект» узнает от американских спецслужб «эксклюзивную» информацию, которой нет в открытом доступе. Ресурс Баданина работает по уже отработанной схеме для вбросов и намеренной дезинформации: публикует большой массив ложных сведений, немного разбавляя правдивыми фактами, полученными из самых высших эшелонов американской власти.

Приятели главреда «Проекта» отмечают, что после возвращения из Стэнфорда Роман сильно изменился, стал «наглым и заносчивым», даже перестал считать деньги, буквально разбрасывая крупные суммы на каждом шагу.

«Потом до его круга общения стали доходить слухи, что по пьяной лавочке он рассказывает, что еженедельно ходит в американское посольство и его там так ценят, что готовы деньги выдавать мешками. Еще шутил, что даже если посадят, то за него дипломаты впрягутся. Короче, он даже не отрицал, что работает на американцев», — сообщил один из знакомых главреда.

Для ведения деструктивной деятельности Баданину были необходимы не только данные от спецслужб, но и солидное финансирование. Еще будучи выпускником исторического факультета МГУ журналист начал сотрудничать с «Горбачев-Фондом», связанным через свой американский филиал с тем самым Стэнфордом, в котором и обучался Баданин.

На работу «Проекта» требовалось по 500 тысяч долларов в год, говорил Роман ранее. Он заявлял, что такой суммы в России найти не может даже в частных фондах и зарегистрировал «российское медиа» в Литве. Адрес штаб-квартиры «Проекта» совпадает с тем, по которому жил Баданин во время обучения в Стэнфорде — совсем недалеко от университета.

Не такие уж и загадочные заказчики «Проекта»

В апреле Баданин проговорился в эфире «Эха Москвы», что тесно сотрудничает с руководителем Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) — эта организация занимается той же сомнительной деятельностью, что и «Проект», публикуя недостоверные «расследования» в интересах заказчиков. Как и «Проект», организация скрывает источники своего финансирования: вероятно, таким принципам «открытой журналистики» научили Баданина в Стэнфорде.

Как выяснили журналисты ФАН, американский прообраз «Проекта», — ICIJ, — финансируется через «Центр за общественную порядочность» (CPI). В свою очередь этот центр не скрывает имена своих спонсоров — Фонд Рокфеллера, Фонд Макартуров, Фонд Мотта и фонды «Открытого общества» американского миллиардера Джорджа Сороса.