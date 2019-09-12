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20:32   12 Сентября 2019
Россия

МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

Россия в первую очередь исходит из минских договоренностей в ситуации с конфликтом на юго-востоке Украины и положением ДНР и ЛНР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что власти республики стремятся к максимальной интеграции с Россией. Идеальным вариантом руководитель республики назвал вхождение ДНР под российский суверенитет в качестве федеративного округа.

«Россия не должна оценивать все заявления, которые звучат оттуда (из ДНР и ЛНР — прим. ред.). Мы исходим из примата минских договоренностей. Там все зафиксировано»,  — заявила Захарова, отвечая на вопрос корреспондента ФАН во время брифинга.

 В середине августа Министерство иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной Республики заявило, что Россия поддерживает Донбасс уже пять лет, оказывая гуманитарную помощь региону.

МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

Напомним, руководство Украины начало военную операцию против самопровозглашенных республик в 2014 году. В гражданском конфликте погибло порядка 13 тысяч человек согласно данным ООН. Несмотря на минские договоренности, ВС Украины обстреливают Донбасс практически каждый день.

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Автор: Тимофей Булочкин
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