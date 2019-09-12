Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

 Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Южная Корея надеется на скорый визит Путина
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

 Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР
МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

 Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Южная Корея надеется на скорый визит Путина
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

 Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР
20:14   12 Сентября 2019
Россия

Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Корейский посол в РФ Ли Сок Пэ заявил, что в Сеуле ожидают скорой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы ожидаем, что президент Владимир Путин сможет посетить Южную Корею в ближайшем будущем. Я абсолютно уверен, что его визит в Южную Корею даст большой импульс для укрепления и расширения реального сотрудничества между Южной Кореей и Россией», — заявил дипломат.

В 2020 году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между РФ и Южной Кореей. По этому случаю правительства обеих стран организуют мероприятия на культурную и экономическую тематику, напомнил посол Кореи.

Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Южнокорейский глава Мун Чжэ Ин посещал Москву с государственным визитом в июне прошлого года по приглашению Путина. После этого лидеры виделись в Сингапуре на саммите АСЕАН и обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, договорившись продолжать совместные усилия по ядерному разоружению региона.

5 сентября южнокорейский вице-премьер заявил во время ВЭФ, что предложит создать совместный инвестиционный фонд РФ и Южной Кореи. Этот вопрос Хон Намги обсудит 24 сентября в Москве на комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #южная корея #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...