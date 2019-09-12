Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Корейский посол в РФ Ли Сок Пэ заявил, что в Сеуле ожидают скорой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы ожидаем, что президент Владимир Путин сможет посетить Южную Корею в ближайшем будущем. Я абсолютно уверен, что его визит в Южную Корею даст большой импульс для укрепления и расширения реального сотрудничества между Южной Кореей и Россией», — заявил дипломат.

В 2020 году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между РФ и Южной Кореей. По этому случаю правительства обеих стран организуют мероприятия на культурную и экономическую тематику, напомнил посол Кореи.

Южнокорейский глава Мун Чжэ Ин посещал Москву с государственным визитом в июне прошлого года по приглашению Путина. После этого лидеры виделись в Сингапуре на саммите АСЕАН и обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, договорившись продолжать совместные усилия по ядерному разоружению региона.

5 сентября южнокорейский вице-премьер заявил во время ВЭФ, что предложит создать совместный инвестиционный фонд РФ и Южной Кореи. Этот вопрос Хон Намги обсудит 24 сентября в Москве на комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.