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20:02   12 Сентября 2019
Весь мир

Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

Местные жители Дамаска рассказали корреспонденту Федерального агенства новостей о своем отношении к России и сотрудничеству Сирии с РФ.

Журналист провел интервью с сирийцами во время ярмарки в Дамаске. Многие из них отметили, что возвращение безопасности и стабильности в регион не было бы возможно без помощи России.

«Я пришел на выставку прогуляться и обязательно посещу российский павильон. Россия —это дружественное государство», — прокомментировал событие сириец Абу Нми Самих, посетивший ярмарку. 

 

Отношения России и Сирии житель Дамаска оценил не просто как дружественные, но и «братские» — по его убеждению, они сохранятся на долгое время. Относительно обещаний США наложить санкции на участников ярмарки жители Дамаска не беспокоятся.

«Нас не интересует ни Америка, ни другие недружественные государства», — заявил сириец.

В конце августа в Дамаске началась традиционная ярмарка, на которой представляли товары своего производства 38 стран Ближнего Востока и других регионов мира. 16 российских компаний тоже приняли участие в выставке — среди них представители бизнеса из Ростовской и Кировской областей, а также из Мордовии.

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Автор: Тимофей Булочкин

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