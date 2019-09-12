Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Совбез ООН одобрил послабление эмбарго, введенного в 2013 году в ЦАР, на поставки оружия. Постпред Франции при ООН Николя Де Ривьер заявил, что это позволит силам безопасности ЦАР получить необходимое вооружение.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия довольна, что ее аргументы «были услышаны и должным образом учтены при разработке французского проекта». Он добавил, что «власти ЦАР настаивают на более глубокой модификации центральноафриканского оружейного эмбарго».

Российская сторона намерена вернуться к обсуждению дальнейшего смягчения эмбарго во время обсуждения проекта очередной санкционной резолюции по ЦАР, которое состоится в январе. Это поспособствовало бы дальнейшей успешной реализации Хартумского мирного соглашения, в чем, по мысли Небензя, заинтересованы все члены Совбеза ООН.