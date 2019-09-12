Компании поучаствуют в изменении правил РОП

Компании обсудят новые правила расширенной ответственности производителей (РОП) с Российским экологическим оператором (РЭО), а одной из первых на инициативу уже откликнулась Procter&Gamble. РОП предполагает, что производитель самостоятельно переработает упаковку, которая останется после использования продукции.

Производитель вправе переработать упаковку как внутри компании, так и поручить это подрядчику или заплатить экологический сбор стране. Сейчас норматив утилизации составляет только 15 процентов, но, согласно федеральной программе «Экология», к 2024 году увеличится до 36 процентов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев в комментарии «360» объяснил, что утилизационный сбор можно разделить на монетарные выплаты стране или на заключение прямых соглашений. По его словам, с соглашениями сложнее, потому что они заключаются с компаниями, у которых часто нет возможности переработать и утилизировать такой объемов отходов.

«И контроля над ними нет ни со стороны компаний, ни со стороны надзорных органов», — добавил Денис Буцаев.

Правила полностью меняются, потому что компании, которые честно исполняют правила расширенной ответственности производителей, находятся в более невыгодном положении по отношению к недобросовестным производителям, ведь есть «огромное количество возможностей избежать контроля».