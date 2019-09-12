Слоны, разгуливающие по Подмосковью, оказались цирковыми

Сегодня на обочине Горьковского шоссе в Подмосковье очевидцы увидели прогуливающихся слонов: оказалось, животные принадлежат цирку — их везут в Москву из Челябинска для очередного представления.

Телеканал «360» сообщает, что слоны принадлежат цирку династии Дементьевых-Корниловых, которая везет слонов фурой в столицу из Челябинска на представление, посвященное столетию отечественного цирка. В этом году цирковое шоу пройдет на Цветном бульваре в Москве. Слонов выпустили из фур «прогуляться» по обочине подмосковного шоссе, пока автомобиль ждал установленного времени въезда большегрузов в столицу: фуры могут попасть в Москву не раньше 22.00 часов.

Напомним, ранее в сеть попали фотографии слоненка, запертого в тесном кузове при транспортировке в якутское шапито. За страдания животного ответственна цирковая династия Тони, анонсировавшая представление «Слоны и тигры» в Якутии. При этом на родине циркачей, в Италии, цирки с участием животных запрещены из этических соображений.

Ранее передвижные цирки запретили и в российском городе Магас, столице Ингушетии. Мэр города Беслан Цечоев назвал обращение с животными в цирках негуманным.