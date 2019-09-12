Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

 Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Южная Корея надеется на скорый визит Путина
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

 Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР
МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

МИД заявил, что РФ исходит из минских договоренностей в вопросе с ДНР

 Южная Корея надеется на скорый визит Путина

Южная Корея надеется на скорый визит Путина
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

Жители Дамаска высказались о сотрудничестве Сирии с Россией

 Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Совбез ООН одобрил смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР
19:31   12 Сентября 2019
Россия

Слоны, разгуливающие по Подмосковью, оказались цирковыми

Слоны, разгуливающие по Подмосковью, оказались цирковыми

Сегодня на обочине Горьковского шоссе в Подмосковье очевидцы увидели прогуливающихся слонов: оказалось, животные принадлежат цирку — их везут в Москву из Челябинска для очередного представления.

Телеканал «360» сообщает, что слоны принадлежат цирку династии Дементьевых-Корниловых, которая везет слонов фурой в столицу из Челябинска на представление, посвященное столетию отечественного цирка. В этом году цирковое шоу пройдет на Цветном бульваре в Москве. Слонов выпустили из фур «прогуляться» по обочине подмосковного шоссе, пока автомобиль ждал установленного времени въезда большегрузов в столицу: фуры могут попасть в Москву не раньше 22.00 часов.

Напомним, ранее в сеть попали фотографии слоненка, запертого в тесном кузове при транспортировке в якутское шапито. За страдания животного ответственна цирковая династия Тони, анонсировавшая представление «Слоны и тигры» в Якутии. При этом на родине циркачей, в Италии, цирки с участием животных запрещены из этических соображений.

Ранее передвижные цирки запретили и в российском городе Магас, столице Ингушетии. Мэр города Беслан Цечоев назвал обращение с животными в цирках негуманным.

Слоны, разгуливающие по Подмосковью, оказались цирковыми

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #подмосковье #новости #общество #животные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...