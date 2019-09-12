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Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

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 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

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19:21   12 Сентября 2019
Россия

Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

Инаугурация избранного губернатора Александра Беглова запланирована на 18 сентября. Она пройдет в Мариинском дворце. Об этом пишут «Невские новости».

Выборы главы города состоялись в прошедшее воскресенье, 8 сентября.  Ранее горизбирком утвердил результаты выборов. Беглов одержал победу, за него проголосовали 64,43 процента избирателей. Это 734 903 жителя Северной столицы.

На втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84 процента голосов. На третьем месте — представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов с 16,03 процента голосов. Итоговая явка составила 30,07 процента. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #беглов #инаугурация

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