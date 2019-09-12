«Проект» под видом расследования опубликовал подробную инструкцию по покупке наркотиков

«Проект.медиа» в июне выпустил рекламную статью, где под видом расследования рассказывается об онлайн-магазине наркотиков. Хотя издание и позиционирует себя как независимое, все их репортажи и прочая деятельность носит заказной характер, а инвесторами выступают западные «доноры», сообщили Nation news.

Из опубликованного материала читатель узнает, как зарегистрироваться на этом сайте, причем авторы нарочито подчеркивают бесплатность процедуры. Здесь же рассказывают, как «товар» передают, напоминают об опасности традиционных способов оплаты, предлагая завести биткоин-кошелек. Для совсем «зеленых» даже не поленились составить словарь, где объясняется значение таких слов как «кладмен» и «гарант».

Стоит отметить, что около трети статьи «Проект» посвятил руководителям незаконного бизнеса. Да не просто посвятил, а сделал шикарный пиар. Здесь отметили уровень шифрования и анонимности, а красной нитью шел посыл о том, какой же наркоторговля прибыльный бизнес. Его, кстати, не забыли подкрепить многомиллиардным доходом. Авторы превознесли российский «наркосупермаркет» над западными аналогами: дескать вторые «живут» всего меньше года, тогда как отечественный держится на плаву уже порядка трех.

По сути, «Проект.медиа» внушает читателям, что продажа наркотиков — это не только прибыльно, но и хорошо. Здесь якобы правят высокие технологии и нет серьезных рисков для начинающих «бизнесменов». Все это сопровождает красивая инфографика, которая, между делом, рассказывает о средних ценах на тот или иной вид наркотика.

Более того, авторы разработали целый рейтинг регионов по употреблению незаконных веществ, смело сделав вывод об экономической ситуации в России. По их мнению, недоступность и высокая цена «дозы» свидетельствует именно о бедности населения, а не хорошей работе ответственных служб и сознательности граждан.

Как уже писалось ранее, «Проект» работает за счет заграничных вливаний. Среди спонсоров есть анонимы, а есть и американский Фонд в поддержку демократии. Его, кстати, контролирует Государственный департамент Штатов. Не стоит забывать и о том, что основатель и главный редактор издания — Роман Баданин — несколько лет назад обучался в Стэндфорде по программе для журналистов Felloship Knights. На родину он вернулся не только с багажом знаний, но и с деньгами на развитие якобы независимого издания.

Примечательно, что «Проект.медиа» так и не был зарегистрирован в качестве средства массовой информации. Оно и понятно — такой шаг позволяет ему игнорировать российское законодательство, а значит и рекламировать онлайн-магазины по продаже наркотиков.