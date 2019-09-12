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19:16   12 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Черногорский министр обороны Предраг Бошкович в четверг, 12 сентября, после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом сообщил, что Подгорица продолжит посылать военных в миссию Североатлантического альянса eFP (Enhanced Forward Presence  — «Усиленное передовое присутствие») на территории Латвии.

Черногория отправила в декабре 2018 года восемь военных в миссию НАТО в Латвии, которые служат в составе контингента Словении​​​. Ранее решили направить в Прибалтику разведывательное отделение и штабного офицера. По словам Бошковича, у военных есть возможность обучиться и потренироваться на прекрасно оборудованной базе в Латвии.

«Получить серьезный опыт, а потом передать его коллегам», — добавил министр.

Черногория поучаствует в «Усиленном передовом присутствии» Североатлантического альянса на востоке в Латвии и тем самым поднимет уровень и способности как армии, так и каждого отдельного военного, резюмировал Предраг Бошкович.

В начале июня 2017 года Черногорию официально признали 29-м членом НАТО. Хотя значительная часть населения бывшей югославской республики выступила против присоединения к альянсу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #латвия #армия #черногория

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