Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Черногорский министр обороны Предраг Бошкович в четверг, 12 сентября, после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом сообщил, что Подгорица продолжит посылать военных в миссию Североатлантического альянса eFP (Enhanced Forward Presence — «Усиленное передовое присутствие») на территории Латвии.

Черногория отправила в декабре 2018 года восемь военных в миссию НАТО в Латвии, которые служат в составе контингента Словении​​​. Ранее решили направить в Прибалтику разведывательное отделение и штабного офицера. По словам Бошковича, у военных есть возможность обучиться и потренироваться на прекрасно оборудованной базе в Латвии.

«Получить серьезный опыт, а потом передать его коллегам», — добавил министр.

Черногория поучаствует в «Усиленном передовом присутствии» Североатлантического альянса на востоке в Латвии и тем самым поднимет уровень и способности как армии, так и каждого отдельного военного, резюмировал Предраг Бошкович.

В начале июня 2017 года Черногорию официально признали 29-м членом НАТО. Хотя значительная часть населения бывшей югославской республики выступила против присоединения к альянсу.