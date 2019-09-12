Симоньян сочла блокировку ее Facebook-аккаунта цензурой США

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян уверена, что блокировка ее страницы в социальной сети Facebook — это проявление американской цензуры. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости 12 сентября.

Собеседница отметила, что в России «вполне вольготно и без препятствий» практикуются подобные вещи.

«Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я — просто грущу», — добавила главред.

Напомним, что Симоньян получила «бан» в Facebook из-за «нарушения стандартов сообщества». Аккаунт заблокировали на три дня.