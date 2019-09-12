Обвинение просит 6 лет лишения свободы для Устинова, вывихнувшего руку омоновцу

Шесть лет колонии попросило назначить обвинение Павлу Устинову, задержанному в ходе протестной акции 3 августа: он обвиняется в активном сопротивлении сотруднику Росгвардии, в следствии чего тот получил вывих плеча.

Прокурор на заседании в Тверском суде Москвы заявила, что вина подсудимого полностью подтверждается показаниями других свидетелей и «другими доказательствами».

«Сторона обвинения полагает, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях его изоляции от общества. Я требую назначить наказание в виде 6 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявила прокурор, сообщает ТАСС.

Государственный обвинитель также обратила внимание на нестыковки в показаниях подозреваемого.

«Он говорил, что оказался в месте поведения акции случайно, он встречался там с кем-то по поводу трудоустройства. Но мы так и не увидели в суде того, с кем именно он встречался», — заявила прокурор.

Фигурант вину не признает и утверждает, что оказался на несогласованной протестной акции случайно, для встречи с другом. Он также отметил, что не признает обвинение в причинении вреда сотруднику правоохранительных органов.