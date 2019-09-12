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19:04   12 Сентября 2019
Россия

Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

Завуч школы в Сосновоборке (Красноярский край) объяснила, почему собиралась запретить ученику с необычной прической посещать занятия. По ее словам, стрижка четвероклассника отрицательно сказывается на «моральном здоровье» других учеников. 

Педагог поделилась, что недовольны были родители других детей. Они назвали внешний вид ребенка вызывающим. По их мнению, мальчик «не подчиняется» внутренним распорядкам и правилам учебного заведения. Завуч добавила, что родители учеников — это клиенты школы, которые имеют право обсуждать подобные вещи. 

«Если 90 процентов родителей скажут: «Пусть они хоть в розовом, в пупырышки и в клеточку ходят» — то школа не будет возражать. У нас образовательный бизнес, родители — наши клиенты, мы оказываем образовательные услуги. Клиент всегда прав», — считает завуч. 

Кроме того, педагог отметила, что такие стрижки могут позволить себе совершеннолетние, поскольку они могут нести ответственность за свои поступки.

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Автор: Виктория Разумовская
#красноярский край #школа #сосновоборск #прическа

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