Путина в аэропорту Махачкалы проводил Нурмагомедов

Российского лидера Владимира Путина в четверг, 12 сентября, в аэропорту Махачкалы проводили чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Президент РФ тепло поприветствовал чемпиона, который ранее защитил титул на турнире в Абу-Даби.

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец», — сказал Владимир Путин Абдулманапу Нурмагомедову.

Президент подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов одержал убедительную победу. Также Путин назвал красивым и честным поединок. По его словам, Нурмагомедов применил классический удушающий прием и на горло не давил.

«Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — добавил Путин.