Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

 Симоньян сочла блокировку ее Facebook-аккаунта цензурой США

Симоньян сочла блокировку ее Facebook-аккаунта цензурой США
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

 Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе

Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе
Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

 Симоньян сочла блокировку ее Facebook-аккаунта цензурой США

Симоньян сочла блокировку ее Facebook-аккаунта цензурой США
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

 Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе

Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе
18:48   12 Сентября 2019
Россия

Путина в аэропорту Махачкалы проводил Нурмагомедов

Путина в аэропорту Махачкалы проводил Нурмагомедов

Российского лидера Владимира Путина в четверг, 12 сентября, в аэропорту Махачкалы проводили чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Президент РФ тепло поприветствовал чемпиона, который ранее защитил титул на турнире в Абу-Даби.

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец», — сказал Владимир Путин Абдулманапу Нурмагомедову.

Президент подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов одержал убедительную победу. Также Путин назвал красивым и честным поединок. По его словам, Нурмагомедов применил классический удушающий прием и на горло не давил.

«Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — добавил Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #махачкала #нурмагомедов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...