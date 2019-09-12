Первый замглавы МИД РФ и новый посол Ирландии обсудили двусторонний диалог

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в четверг, 12 сентября, встретился с новым ирландским послом в Москве Брайаном МакЭлдаффом. По информации российского внешнеполитического ведомства, обсудили состояние и перспективы двустороннего диалога Москвы с Дублином.

Также посол Ирландии в РФ вручил копии верительных грамот​​​. Владимир Титов и Брайан МакЭлдафф подтвердили приверженность Москвы и Дублина дальнейшему укреплению российско-ирландского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.