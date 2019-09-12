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18:32   12 Сентября 2019
Россия

Первый замглавы МИД РФ и новый посол Ирландии обсудили двусторонний диалог

Первый замглавы МИД РФ и новый посол Ирландии обсудили двусторонний диалог

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в четверг, 12 сентября, встретился с новым ирландским послом в Москве Брайаном МакЭлдаффом. По информации российского внешнеполитического ведомства, обсудили состояние и перспективы двустороннего диалога Москвы с Дублином.

Также посол Ирландии в РФ вручил копии верительных грамот​​​. Владимир Титов и Брайан МакЭлдафф подтвердили приверженность Москвы и Дублина дальнейшему укреплению российско-ирландского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид рф #сотрудничество #ирландия

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