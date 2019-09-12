Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал очень сложной задачу по возвращению граждан Украины из России. Речь идет о недавно вернувшихся осужденных и задержанных лицах на территории РФ.

Обмен по формуле «35 на 35» произошел 7 сентября. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В Россию в этот день, в частности, вернулся журналист Кирилл Вышинский.

В четверг, 12 сентября, Зеленский встретился в неформальной обстановке с вернувшимися моряками и их семьями.