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 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

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18:35   12 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал очень сложной задачу по возвращению граждан Украины из России. Речь идет о недавно вернувшихся осужденных и задержанных лицах на территории РФ.

Обмен по формуле «35 на 35» произошел 7 сентября. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В Россию в этот день, в частности, вернулся журналист Кирилл Вышинский. 

В четверг, 12 сентября, Зеленский встретился в неформальной обстановке с вернувшимися моряками и их семьями.  

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — поделился президент Украины. 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #обмен #зеленский

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