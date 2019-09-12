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18:17   12 Сентября 2019
Россия

Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, защищавшего щенка в Томске

Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, защищавшего щенка в Томске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка из Томска. Мальчик ударил по капоту машины, которая наехала на его щенка, за что ему грозит тюремный срок. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко в четверг, 13 сентября.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Томске на подростка завели дело из-за того, что он ударил по машине, которая наехала его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал, что повредил машину от отчаяния, требуя от водителя съехать с умирающего животного.

Позже стало известно, что автомобилист подал на юношу в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Наказание по уголовному делу, которое уже направили в суд, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Накануне СК попросил вернуть из суда дело для дополнительного расследования. Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в томскую прокуратуру с просьбой прекратить уголовное преследование подростка.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #бастрыкин #томск #щенок

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