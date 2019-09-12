Полиция нашла у координатора калининградского штаба Навального наркотики

Полицейские обнаружили у сотрудника штаба блогера Алексея Навального в Калининграде наркотические вещества, сообщает Telegram-канал «Товарищ майор».

Обыски у координатора калининградского штаба прошли в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег «Фондом борьбы с коррупцией». Дело открыли по постановлению Басманного суда Москвы от 4 сентября.

Два года с января 2016 по декабрь 2018 сотрудники фонда легализовали полученные преступным путем крупные суммы денег, подозревает следствие. Для этого деньги вносились через банкоматы на несколько расчетных счетов, после чего средства зачислялись на счет «ФБК». Следствие предполагает, что отмывка происходила через региональные штабы Навального, возглавляемые Леонидом Волковым, а фонд «Пятое время года» способствовал преступной схеме.

Telegram-канал утверждает, что сторонник Навального в Калининграде Владимир Федоров не только монтировал «оппозиционные» видеоролики, но и снабжал психотропными веществами местных активистов.

«Готовил большинство местных роликов и торговал наркотой местным активистам», — сообщает «Товарищ майор».

Ранее телеканал RT сообщал, что с биткоин-кошельков «ФБК» вывели около 85 миллионов рублей за время предвыборной кампании в 2018 году. Предполагается, что 94% переводов Навальному отправили западные фонды, а количество добровольных пожертвований от россиян не превышает шести процентов.