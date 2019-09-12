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 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

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18:11   12 Сентября 2019
Весь мир

Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

Представители администрации американского лидера Дональда Трампа в четверг, 12 сентября, обсуждали соглашение Вашингтона и Пекина, которое бы отсрочило или отменило некоторые пошлины США в обмен на обязательства по интеллектуальной собственности и сельскохозяйственные закупки с китайской стороны.

План обсуждали советники президента США в рамках подготовки к двум раундам переговоров с китайскими чиновниками в Вашингтоне​​​. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США от Китая закупку большого количества американской сельскохозяйственной продукции.

Китайский вице-премьер Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер поговорили по телефону, в ходе беседы условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.

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Автор: Анатолий Кубарев
#китай #трамп #пошлины #администрация

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