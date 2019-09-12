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 Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе

Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе
18:05   12 Сентября 2019
Весь мир

Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе

Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе

Грузовое судно, перевозившее уголь, затонуло в четверг, 12 сентября, в Бенгальском заливе недалеко от Бангладеш. На борту находились 12 человек, все они пропали без вести. Об этом сообщило бангладешское издание New Age.

Судно Hira Parbat-8 затонуло после того, как в его корпусе была обнаружена трещина. По предварительным данным, корабль был поврежден в результате плохих погодных условий. Оно перевернулось вблизи газового месторождения Сангу.

Береговая охрана и ВМС Бангладеш отправились к месту ЧП. Развернута поисково-спасательная операция.

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Автор: Виктория Разумовская
#бангладеш #судно #бенгальский залив

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