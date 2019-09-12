Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

 Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

 Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе

Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе
Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

Инаугурация Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце

 Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика

Завуч школы объяснила, почему возникли претензии по поводу прически ученика
Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

Армия Черногории поучаствует в миссии НАТО в Латвии

 Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение осужденных украинцев из России
Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

Администрация Трампа обсудила отсрочивающее некоторые пошлины соглашение с КНР

 Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе

Судно с углем затонуло в Бенгальском заливе
18:03   12 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский намерен обсудить с Путиным сроки встречи в «нормандском формате»

Зеленский намерен обсудить с Путиным сроки встречи в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на возможность обсудить сроки встречи «нормандской четверки» с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с главой Финляндии Саули Ниинисте в Киеве 12 сентября.

«Я думаю, что в ближайшее время будет контакт с президентом Российской Федерации по поводу сроков», — сказал Зеленский.

Напомним, что в «нормандской четверке» состоят Германия, Россия, Украина и Франция.

Вместе с тем, глава Украины ранее заявил, что встреча такого формата должна пройти в сентябре. Однако точной даты еще нет. На переговорах обсудят «формулу Штайнмайера» и минские договоренности.

«Для меня окончание войны [на Донбассе] и возврат всех наших пленных — это приоритетные задачи», — добавил Зеленский.

Зеленский намерен обсудить с Путиным сроки встречи в «нормандском формате»

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #путин #украина #нормандская четверка #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...