Онищенко советует главе РФС уволиться, если нет сил отказаться от пива на стадионе

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науки, руководитель Роспотребнадзора в 1996-2013 годах Геннадий Онищенко заявил, что Российский футбольный союз (РФС) не должен возглавлять человек, который выступает за возвращение торговли пивом на стадионах. Нынешний глава РФС Александр Дюков с момента избрания на этот пост лоббировал снятие запрета на продажу хмельного напитка на стадионах, аргументируя тем, что торговля пивом значительно увеличит посещаемость футбольных матчей.

«Он [Дюков], наверное, не знает, что спорт — это пропагандист здоровья, естественных мотивов для того, чтобы молодежь брала пример с великолепной игры футболистов, — сказал Онищенко «Политике Сегодня». — Господин Дюков перепутал продажу алкоголя со спортом. Ему не место в руководстве футбольного союза, если он видит только такой способ. Если у нас такие руководители спортивных союзов, то давайте еще наркотики разрешим».

Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи отклонил законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. Однако Онищенко считает, что руководство РФС продолжит лоббировать законопроект, несмотря на его неодобрение профильным комитетом. Но депутатам стоит оставаться твердыми.

«Пусть рестораторы зальются этим пивом. Но то, что мы не свяжем в сознании молодого поколения употребление алкоголя и спорта как единое целое, объединенное в храме здоровья, называемым стадионами, это уже хорошо», — резюмировал Онищенко.

Запрет продавать пиво на стадионах действует в России с 2005 года. Но на время Чемпионата мира в прошлом году он был временно снят.