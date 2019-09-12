Зеленский надеется на встречу «нормандской четверки» в сентябре

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, ФРГ) по урегулированию в Донбассе состоится в сентябре. Об этом президент Украины заявил в четверг, 13 сентября, после совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

При этом конкретной даты встречи нет. По словам Зеленского, главы «нормандского формата» обсудят «формулу Штайнмайера» и минские договоренности.

«Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных - это приоритетные задачи»,— заявил Зеленский.

29 августа президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «нормандский формат». Лидеры договорились продолжать подготовку к саммиту для дальнейшей реализации минских соглашений