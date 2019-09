Украина и Финляндия договорились наращивать военное сотрудничество

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, принял в Киеве финского коллегу Саули Ниинисте. По его словам, договорились не только наращивать военное сотрудничество, но и развивать диалог между украинским и финским оборонными ведомствами.

Президент Украины обсудил с Саули Ниинисте активизацию экономического сотрудничества между Киевом и Хельсинки, особенно в сфере инвестиций. Владимир Зеленский добавил, что ожидает увеличения финских инвестиций в Украину. Также Киев интересует финский опыт в сфере энергоэффективности и земельной реформы.

Official discussions between Presidents @Niinisto and Zelensky included topics such as bilateral relations, situation in eastern Ukraine and EU-#Ukraine relations. | Maiden kahdenväliset suhteet, Itä-Ukrainan tilanne ja Ukrainan #EU-suhde esillä presidenttien keskusteluissa. pic.twitter.com/FhyzIILirC