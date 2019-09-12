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17:52   12 Сентября 2019
Россия

США пытаются превратить космос в поле военного противостояния, заявил МИД

США пытаются превратить космос в поле военного противостояния, заявил МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытаются снять с себя ответственность за дестабилизацию глобальной безопасности, отвлекая внимание международной общественности разговорами о космической «российской угрозе».

Ранее Россию, Иран, Китай и КНДР назвали в Пентагоне «реальной опасностью» для развернутых в космосе сил США, якобы угрожающей американским коммерческим и военным интересам. Захарова подчеркнула, что Штаты пытаются оправдать размещение своего оружия в космосе.

«Они просто перекладывают ответственность за дестабилизацию в области международной безопасности и глобальной стабильности. Это не что иное как еще один элемент нечистоплотной информационной кампании против нашей страны», — отметила чиновница.

США пытаются превратить космос в поле военного противостояния, заявил МИД 5 сентября Захарова сообщала, что США постоянно вмешиваются во внутренние дела России и Китая. Дипломат отметила, что в этой ситуации Москве и Пекину необходимо придерживаться принципиальной позиции о недопустимости иностранного вмешательства в суверенные внутренние дела.

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Автор: Тимофей Булочкин
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