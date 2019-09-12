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17:44   12 Сентября 2019
Россия

Путин обсудил с экс-председателем госсовета Дагестана планы по развитию региона

Путин обсудил с экс-председателем госсовета Дагестана планы по развитию региона

Глава государства Владимир Путин встретился с экс-главой госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым, который возглавлял республику во время августовских событий 1999 года. На встрече речь шла о социально-экономическом развитии региона.

Президент отметил, что посетил село Ботлих, поговорил с его жителями. Была подчеркнута необходимость строительства новых социальных объектов, спортивной инфраструктуры, дорог.

Также Путин поделился впечатлениями о памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны, жертвам боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтов. 

Российский лидер отметил, что памятник хорошо симвализирует единство российских военнослужащих и жителей Дагестана. 

«Очень хороший памятник, как раз символ этого единства и непобедимости народа и армии, когда они вместе решают стоящие перед страной задачи»,  — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #дагестан #политика

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