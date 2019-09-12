Путин обсудил с экс-председателем госсовета Дагестана планы по развитию региона

Глава государства Владимир Путин встретился с экс-главой госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым, который возглавлял республику во время августовских событий 1999 года. На встрече речь шла о социально-экономическом развитии региона.

Президент отметил, что посетил село Ботлих, поговорил с его жителями. Была подчеркнута необходимость строительства новых социальных объектов, спортивной инфраструктуры, дорог.

Также Путин поделился впечатлениями о памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны, жертвам боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтов.

Российский лидер отметил, что памятник хорошо симвализирует единство российских военнослужащих и жителей Дагестана.