Депутат Федоров призвал ужесточить наказания за иностранное вмешательство в дела РФ

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в беседе с iReactor предложил ввести ответственность за иностранное вмешательство во внутренние дела России, которые участились в последнее время.

В Госдуме и Совфеде создали комиссии по защите госсуверенитета. Федоров в беседе с изданием подчеркнул, что для противодействия вмешательству нужны изменения в российском законодательстве — вплоть до уголовной ответственности. По его словам, зарубежные интернет-компании руководствуются иностранным законодательством.

«Соответственно, их надо силой заставить исполнять российское [законодательство] либо закрыть. Либо отсоедините YouТube и всех этих нарушителей от российского сегмента — у наших интернетчиков и специалистов мозгов хватит. Принятие решения должно быть не из-за границы, а в России», — заявил собеседник издания.

Федоров также отметил, что для защиты суверенитета необходимо менять принципы государственного устройства. Поскольку по Конституции в России запрещена цензура, депутат призвал менять порядок.

«Вплоть до возвращения в Конституцию права на идеологию, на цели государственного строительства», — пояснил депутат.

Роскомнадзор за несколько дней до выборов предупредил Google, Twitter, Facebook и YouTube, что в день тишины, 7 сентября, нельзя размещать агитацию и политическую рекламу, как и в день самого голосования — 8 сентября. Однако сетевые гиганты проигнорировали российское законодательство.

Google по запросу «выборы в Мосгордуму» выдавал контекстную рекламу, которая посвящена провальному проекту Алексея Навального — «Умное голосование». Замглавы ЦИК Николай Булев заявил, что комиссия расценила действия компаний как попытку вмешательства в дела России.

По мнению заместителя главы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максима Григорьева, в УК РФ должны появиться отдельные статьи за вмешательство и пособничество вмешательству в дела России.